Noah, trama del film di stasera, venerdì 15 aprile 2022, su Rai 2

GdS

15 Aprile 2022 - 10.58 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Noah è il film in onda stasera, venerdì 15 aprile 2022 su Rai 2 che racconta in chiave avventurosa la storia di Noè e della sua Arca. Prodotto e diretto da Darren Aronofsky autore della sceneggiatura a partire, naturalmente, da quanto scritto sul libro della genesi, il film è uscito nel 2014 e ha una durata di 138 minuti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Noah ha incassato in tutto il mondo 362 milioni di dollari di cui 101 solo negli Stati Uniti. Aronofsky ha raccontato di essersi appassionato alla storia di Noè da studente per un compito a scuola e di averlo ripreso successivamente pur ammettendo difficoltà nel riempire gli spazi di una storia relativamente breve da raccontare.

Middle placement Mobile

Naturalmente al centro di Noah c’è la storia dell’impresa di Noè della costruzione dell’arca per salvare l’umanità e gli animali dal diluvio universale imposto da Dio. Dopo aver assistito alla morte del padre, da parte dei discendenti di Caino, Noè vede in sogno un’inondazione e la montagna del nonno Matusalemme. Capisce che si tratta di un messaggio divino e inizia un viaggio dal nonno in cerca di risposte.

Dynamic 1

Il viaggio non sarà semplice e Noè con la moglie Naameh faranno diversi incontri, ma finalmente Noè capirà di dover costruire un’arca per salvare dal diluvio una coppia per ogni specie animale….