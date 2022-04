'Che ci faccio qui - Nelle tue mani': gli ospiti di Domenico Iannacone di sabato 16 aprile 2022

globalist

15 Aprile 2022 - 15.20

“Che ci faccio qui – Nelle tue mani”, in onda sabato 16 aprile alle 21.30 su Rai 3 avrà protagonisti un prete operaio da sempre in contrasto con le gerarchie ecclesiastiche e una donna che cura le piaghe dei migranti provenienti dalla rotta balcanica. Domenico Iannacone entrerà nelle vite di due testimoni del nostro tempo, apparentemente distanti, ma unite da una stessa idea di accoglienza.

Don Alessandro Santoro è un prete senza parrocchia. Celebra messa in un prefabbricato a Le Piagge, quartiere povero e disagiato di Firenze. Un sacerdote controcorrente che spesso si è scontrato con la visione di una Chiesa ancorata al passato, pagando di persona le sue scelte radicali. A Trieste Lorena Fornasir, psicologa in pensione, cura ogni giorno i corpi martoriati di esseri umani costretti a marciare per mesi lungo la rotta che dalle periferie del mondo giunge nel cuore dell’Europa. Con l’aiuto del marito Gian Andrea Franchi e dei volontari dell’associazione “Linea d’Ombra”, Lorena compie un gesto che riporta al sacro: lava e cura i piedi straziati dei migranti.