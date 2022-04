Che ci faccio qui, questa sera alle 21.45 su Rai 3 si parla dell'ex Ilva di Taranto

globalist

30 Aprile 2022 - 18.17

Questa sera, sabato 30 aprile, torna su Rai 3 Che ci faccio qui, il programma di Domenico Iannacone. Prosegue il viaggio del giornalista attraverso le periferie delle città italiane. “Quelle storie invisibili ad occhio nudo che diventano speciali se osservate attraverso la lente d’ingrandimento. Ma per farlo non occorre a mio modesto avviso, essere morbosi, alzare i torni, drammatizzare, i protagonisti sono uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Come i luoghi diventano protagonisti ad esempio le citta, o alcune periferie pezzi di terra sganciati dal mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa spesso un confine invalicabile”, ha raccontato Iannacone.

La puntata dal titolo “La polvere negli occhi” racconterà le storie delle persone che vivono a ridosso dell’ex fabbrica Ilva di Taranto. Storie di sfruttamento lavorativo, di malattie professionali e di bambini nati con gravi malattie dovute all’inquinamento prodotto dall’impianto della città.



L’appuntamento con Che ci faccio qui è per questa sera, sabato 30 aprile, su Rai 3 dalle 21.45