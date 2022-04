Una Moglie per Papà: trama del film in onda stasera, giovedì 14 aprile, su La5

GdS

Una moglie per Papà è il film in onda stasera, giovedì 14 aprile 2022 su La5 (canale 30 del digitale terrestre) diretto da Jessie Nelson. Il film è un adattamento del romanzo di Stephen Leather dal titolo “The Cinaman“. Whoopi Goldberg e Ray Liotta sono i protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su La5.

Una Moglie per Papà (Corinna, Corinna in inglese) è uscito nei cinema nel 1994 incassando circa 20,1 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film è ambientato negli anni cinquanta e racconta la storia di Manny, un pubblicitario che inaspettatamente si ritrova vedono e con una bambina da crescere. Molly non parla più dalla morte della madre, per questo motivo si mette alla ricerca di donna che possa aiutarlo a crescerlo e trova Corrinna, che assumerà come tata. Corinna è una donna afroamericana, molto colta e gentile e per questo tra lei e Molly si svilupperà un rapporto molto speciale. Le due infatti riescono a comunicare senza l’uso della voce.

Con il passare del tempo Molly tornerà a parlare e farà amicizia con Lizzie e Mavis, i nipoti di Corinna. La loro vita sembra andare a gonfie vele, fino a quando i problemi della vita, a scuola, e sociali si metteranno in mezzo e tutto inizia ad andare per il verso sbagliato…