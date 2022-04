Oceans'8, trama del film in onda stasera, giovedì 14 aprile, su TwentySeven

GdS

14 Aprile 2022 - 09.44 Giornale dello Spettacolo

Ocean’s 8 è il film in onsta stasera giovedì 14 aprile 2022 su TwentySeven (canale 27 del digitale), considerato più uno spinoff della trilogia originale, visto che il cast è interamente composto da personaggi femminili. Diretto da Gary Ross con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling e Sarah Paulson, nei panni delle protagoniste.

Ocean’s 8 è uscito nei cinema del mondo nel 2018, incassando circa 297,7 milioni di dollariin tutto il mondo, di cui 140,2 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia il film ha incassato 3,3 milioni di euro.

Appena uscita di prigione, Debbie Ocean, la sorella minore di Danny Ocean incontrerà la sua ex-socia Lou, con la quale aveva già realizzato delle rapine, per convincerla a realizzare insieme un colpo che ha pianificato durante il periodo trascorso in carcere. Debbie e Lou quindi, metteranno insieme una squadra di donne, ognuna con delle competenze specifiche, per realizzare la rapina.

Nella squadra ci saranno: Rose Weil, una stilista che ha molti debiti con l’Agenzia delle Entrate. Amita, una creatrice di gioielli e amica di Debbie, che non vede l’ora di lasciare la casa della madre per vivere una nuova vita. Nine Ball invece è una hacker, Constance è una truffatrice e borseggiatrice e infine c’è Tammy, una ladra che vende di nascosto cimeli rubati dalla casa della sua famiglia.

La rapina prevede di rubare una nota collana di Cartier che vale 150 milioni di dollari dal Museo Metropolitan di New York, durante l’annuale Met Gala. Il piano è di usare il gala e Daphne Kluger, una famosa attrice nota per il suo collo lungo, come infiltrata inconsapevole per introdurre il gioiello all’interno del gala.