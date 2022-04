I Nuovi Eroi, trama del film in onda stasera, giovedì 14 aprile, su IRIS

GdS

14 Aprile 2022 - 09.49 Giornale dello Spettacolo

I Nuovi Eroi è il film in onda stasera giovedì 14 aprile 2022 su Iris, per il ciclo “Action”. Il film è diretto da Roland Emmerich, e ha avuto anche tre sequel nell’universo Universal Soldier: “The Return”, “Regeneration”, “Il giorno del giudizio”. L’appuntamento con il film è alle 21:15 circa su IRIS.

I Nuovi Eroi è uscito nelle sale del mondo nel 1992 e ha incassato ben 36,3 milioni di dollari in tutto il mondo. I dati degli incassi in Italia non sono disponibili.

Il film racconta la storia di una squadra di soldati speciali che hanno il compito di portare a termine missioni molto pericolose contro terroristi. I Militari sono diversi rispetto agli altri, sembrano invincibili, sono delle vere macchine da guerra con incredibili capacità fisiche. Proprio queste doti speciali insospettiscono la giornalista Victoria Robert. Victoria è una reporter che riesce a introdursi nei laboratori della base militare in cui scoprirà che il commando speciale è composto da uomini morti durante la guerra in Vietnam e portati in vita in una versione più potenziata.

Dopo lo scontro contro i vietcong, il sergente Andrew Scott è tornato con gravi problemi psicologici, aveva ucciso civili e anche suoi compagni, incluso il soldato Luc Deveraux. L’intero plotone è stato poi rigenerato, agli uomini è stata cancellata la memoria in modo da farli diventare delle vere macchine di morte. Deveraux, che oggi ha il nome in codice GR-44, è l’unico che sembra mostrare un po’ di umanità e riesce a fuggire grazie all’aiuto di Victoria, ma GR-13, il sergente Scott, sarà sulle sue tracce pronto a ucciderlo, di nuovo…