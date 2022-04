Ultima Fermata, anticipazioni: la puntata finale di mercoledì 13 aprile 2022

GdS

13 Aprile 2022 - 08.43 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Ultima Fermata torna stasera, mercoledì 13 aprile 2022 con l’ultima puntata su Canale 5. Il nuovo reality condotto da Simona Ventura pone al centro coppie e l’amore: i protagonisti, infatti, dovranno mettersi alla prova, capire se ne vale la pena e fare una scelta: continuare la relazione o fermarsi con il treno, rimanendo in tema, che prenderebbe così binari diversi. Ma cosa succederà nell‘ultima puntata di stasera?

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ultima Fermata stasera arriva al gran finale. A quali nuove coppie si dà spazio per questa sera? Come finisce la storia di Luca e Stefania? E quali sono le altre anticipazioni per l’appuntamento finale con la trasmissione?

Middle placement Mobile

Le ulteriori coppie che, dall’orario di inizio in tv delle ore 21:30 circa di stasera 13 aprile, sono protagoniste della quarta e ultima puntata di Ultima Fermata 2022, il nuovo titolo targato Mediaset e Maria De Filippi, sono tre. Si tratta di:

Dynamic 1

Manuel e Lucia.

Celeste e Giuseppe.

Dynamic 2

Marco e Valentina.

Manuel, partecipa a Ultima Fermata anche dopo che Lucia ha detto ‘no’ al matrimonio, e per cui la data era già stata fissata per il prossimo 6 giugno. ‘Lui è piatto’, lamenta lei prima del faccia a faccia finale. ‘In questa settimana ho notato solo offese. Son stato deriso, umiliato’, la replica di lui, anche alle prese con un calcio al pungiball in giardino.

Dynamic 3

Celeste, invece, è alla resa dei conti per quel che riguarda la storia d’amore con Giuseppe. In lacrime, infatti, la ragazza si fa consolare da chi le sta vicino ogni giorno. Tuttavia, le persone del caso sembrano certe che il fidanzato – che l’ha tradita – torni tra le sue braccia. La replica di lui, però, spiazza il pubblico a casa. L’ipotesi è di andar via da Ultima fermata senza Celeste e di cambiare vita sin da subito.

Infine, la prova d’amore tra Marco e Valentina. Lei dichiara di aver bisogno di un’Ultima fermata per sapere se lui la ama ancora. Così, la ragazza decide di dare un ultimatum di 24 ore al fidanzato. ‘Lei per me non dev’essere una mamma. Mi tratta anche un po’ come un bambino‘, è invece la posizione della metà maschile della coppia.

Dynamic 4

E Luca e Stefania? Che fine hanno fatto? Finalmente, nel corso dell’ultima puntata di questa sera 13 aprile 2022, i telespettatori di Ultima Fermata scoprono anche com’è che finisce per questa coppia.

Dopo aver ricordato delle ‘corna’ subite, con un simpatico gesto Stefania propone a Luca anche un regalo: un tatuaggio della ‘patata‘. L’ironia dello stesso Luca, però, sembra vincere su tutto e non manca neppure la replica ad affetto: ‘Io voglio la tua patata, non un’altra patata’.