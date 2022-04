'Migliori Nemici' stasera, mercoledì 13 aprile, su Rai 1: trama e trailer

GdS

13 Aprile 2022 - 08.15 Giornale dello Spettacolo

Migliori Nemici è il film in onda stasera, mercoledì 13 aprile su Rai 1. Il film è diretto da Robin Bissell, adattamento del libro The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South di Osha Gray Davidson. Al centro del film, il cui titolo originale è The Best of Enemies, la storia dell’attivista per i diritti civili Anna Atwater e del leader del Ku Klux Klan C.P. Ellis.

Migliori Nemici è uscito nel 2019 il film ha Taraji P. Henson e Sam Rockwell come protagonisti. Negli USA ha incassato 8,1 milioni di dollari. In Italia non è mai uscito in sala distribuito in digitale, streaming e in tv.

Migliori Nemici trama – Il film racconta fatti realmente accaduti negli anni ’70 durante il periodo delle lotte per i diritti civili, in cui il razzismo era ancora molto forte. In particolare nella città di Durham in Carolina del Nord le leggi create per tutelare gli afroamericani non vengono applicate. Ne nascono così dei disordini scatenati dal rifiuto dei bianchi di accogliere i bambini di colore nelle scuole.

L’obiettivo è cercare la via del dialogo per placare gli animi di tutti. Uno scontro è decisamente poco conveniente per tutte le parti in causa. Durante un dibattito si deciderà il futuro delle istituzioni scolastiche. si fronteggiano da un lato Ann Atwater agguerrita attivista afroamericana, e dall’altro Cp Ellis, uno dei maggiori esponenti del Ku Klux Klan locale.