'Atlantide', anticipazioni di stasera, mercoledì 13 aprile: 'Il sistema Putin' e il docufilm 'Citizen K'

13 Aprile 2022

Atlantide torna stasera, mercoledì 13 aprile su La7, condotto come sempre da Andrea Purgatori. L’offensiva finale russa nel Donbass, la tragedia dei civili massacrati, la resistenza ucraina sono al centro del racconto di stasera.

Ad Atlantide stasera si torna a parlare di guerra in Ucraina: tutti si interrogano sui reali obiettivi del presidente Vladimir Putin e sulla tenuta del suo cerchio magico e della casta degli oligarchi che lo sostengono. Un rapporto complesso, quello tra questi ultimi e il leader del Cremlino, incarnato da Michael Khodorkovski, primo miliardario dell’era postsovietica epurato e fatto arrestare all’apice della sua scalata finanziaria.

La sua storia è in uno straordinario docufilm – “Citizen K”, del premio Oscar Alex Gibney – che Atlantide propone in prima tv assoluta per spiegare come il mondo degli affari e della politica siano da vent’anni dietro ogni mossa di potere di Putin e dunque anche all’ombra di questa guerra.

Con l’analista geopolitico di Scenari Dario Fabbri, l’inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro da Dnipro, il giornalista Marco Ansaldo da Instanbul e la vignetta di Mauro Biani.