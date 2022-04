La Pupa e il Secchione Show, anticipazioni della puntata di martedì 12 aprile

GdS

12 Aprile 2022 - 09.02 Giornale dello Spettacolo

La Pupa e il Secchione Show torna stasera martedì 12 aprile 2022 su Italia 1. L’appuntamento con l’esperimento sociale di Italia 1 è per stasera alle 21:30 circa. A rivelare le prime anticipazioni della nuova puntata del programma nella versione di Barbara d’Urso è la stessa conduttrice che a Pomeriggio5 ha mostrato una serie di video inediti a cominciare proprio dalla coppia formata da Onestini e la De Vitis.

A La Pupa e il Secchione Show il fratello di Luca continua a giocare e stuzzicare la bella Mila Suarez e questo ha mandato in tilt l’ex di Paolo Brosio che ha chiesto al suo Pupo di essere ‘solo suo’ perché lei non vuole condividerlo con nessuno. La bella modella piange disperata parlando con i suoi colleghi perché vorrebbe un po’ più di sostegno e di complicità almeno parlando del gioco.

Barbara D’Urso rivela che ci saranno novità importanti e una serie di inciuci che saranno svelati nella puntata del 12 aprile de La Pupa e il Secchione Show ma che, soprattutto, toccherà alla pupa per una sera, Malena, mettere in crisi le coppie con una serie di giochi ad alta tensione. Il resto lo scopriremo solo domani sera quando il programma tornerà in onda mettendo Mummy in primo piano con la sua nuova Pupa e poi in gioco con Malena, quale altro colpo di scena ci sarà ancora?

