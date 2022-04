Servant of the People, la serie con Zelensky stasera, lunedì 11 aprile, su La7

GdS

11 Aprile 2022 - 09.15 Giornale dello Spettacolo

Servant of the People, in onda stasera, lunedì 11 aprile, su La7, è la serie ucraina con protagonista Volodymyr Zelensky. Stasera su andranno in onda tre nuovi episodi alle 21:15. La serie sarà anticipata da una presentazione di Andrea Purgatori.

Servant of the People, prodotta da Kvartal 95 è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 sul canale ucraino “1+1”. La serie adesso è andata in onda anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi. Ed è arrivata anche nel Regno Unito su Channel 4, e su Netflix negli Stati Uniti.

Servant of the People: trama

Vasily prepara il suo discorso per l’insediamento e intanto si adatta alla nuova vita da presidente, il che significa che anche per far fare una passeggiata a suo figlio dovrà mobilitarsi un intero team di scorte. Questo per lui è un grosso cambiamento da accettare, infatti continua a rifiutarsi di usare le limousine e decide di licenziare tutte le sue scorte.

Come se non bastasse Vasiliy deve gestire anche l’ex-Presidente, che si rifiuta di lasciare il suo ufficio. Nei giorni successivi il presidente si accorge che gli ufficiali ucraini trattano il Paese come se fosse di loro proprietà, spendendo soldi pubblici in lussi poco necessari. Per questo si attiva per ridurre il numero di ufficiali alle dipendenze dello Stato e gli ridurrà i fondi.