Servant of the People, la serie con Zelensky stasera, lunedì 4 aprile, su La7

4 Aprile 2022 - 08.34 Giornale dello Spettacolo

Servant of the People, in onda stasera, lunedì 4 aprile, su La7, è la serie ucraina con protagonista Volodymyr Zelensky. Stasera su andranno in onda i primi tre episodi alle 21:15. La serie sarà anticipata da una presentazione di Andrea Purgatori.

Servant of the People, prodotta da Kvartal 95 è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 sul canale ucraino “1+1”. La serie adesso è andata in onda anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi. Ed è arrivata anche nel Regno Unito su Channel 4, e su Netflix negli Stati Uniti.

Nella serie un modesto e umile insegnante di storia Vasiliy Holoborod, (Volodymyr Zelens’kyj) viene ripreso, a sua insaputa, in un video da un alunno mentre critica e commenta con forza la difficile situazione nella quale versa il suo Paese. Il video una volta postato dal ragazzo su Youtube diventa un’arma virale.

Tutto il popolo ucraino sostiene l’indignazione di Vasiliy. In prossimità delle elezioni presidenziali viene fatta una raccolta fondi per pagare la registrazione della candidatura di Vasiliy a Presidente dell’Ucraina. Con grande sorpresa di tutti Vasiliy vince le elezioni.

La serie racconta la nuova vita di Vasiliy, le tante aspettative che non solo il suo Paese ma anche la sua famiglia hanno nei suoi confronti e di come Vasiliy non sia per nulla interessato a cambiare vita: vuole continuare a vivere nel suo appartamento con la sua famiglia, usare la bicicletta per andare a lavoro, prendere in prestito denaro dai suoi amici. L’unica differenza è che non è più un insegnante ma l’uomo più potente del Paese.