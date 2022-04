'John Wick 3: Parabellum' stasera, lunedì 11 aprile, su Rai 2: trama e anticipazioni

GdS

11 Aprile 2022 - 08.40 Giornale dello Spettacolo

Preroll

John Wick 3 Parabellum è il film in onda su Rai 2 stasera lunedì 11 aprile. Action del 2019, il film è diretto da Chad Stahelski con Keanu Reeves protagonista e una durata di 131 minuti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

John Wick 3 Parabellum è uscito a maggio del 2019 il film ha ottenuto in tutto il mondo 322 milioni di dollari con 171 in Nord America e 150 ne resto del mondo; in Italia ha incassato 3,2 milioni di euro. Si tratta del terzo film della saga di John Wick, il quarto è stato rimandato al 27 maggio 2022 a causa della pandemia.

Middle placement Mobile

John Wick 3 Parabellum – trama

Dynamic 1

Dopo il secondo film John Wick è un uomo in fuga e ricercato. L’omicidio non autorizzato di Santino D’Antonio membro della camorra della Gran Tavola, lo fa finire nel mirino della criminalità: John viene scomunicato e sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari. Non è ancora morto perchè il manager del Continental Hotel dove ha commesso l’omicidio, gli concede un’ora.

Così decide di recuperare un crocefisso alla New York Public Library per usarlo come “biglietto” con il Direttore una donna che lo accolse quando era un piccolo orfano bielorusso. Riuscirà a sfuggire ai vari assassini che gli si fanno contro?