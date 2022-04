Mezz'ora in più: ospiti di Lucia Annunziata Enrico Letta e il portavoce di Viktor Orban

globalist

La guerra in Ucraina e lo stallo delle trattative diplomatiche, il ruolo dell’Italia, la vittoria elettorale di Viktor Orban in Ungheria, il primo turno delle elezioni francesi, l’impatto della guerra sull’opinione pubblica russa: questi i temi al centro della puntata di «Mezz’ora in più» e «Mezz’ora in più/Il mondo che verrà» in onda oggi, domenica 10 aprile, a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella sono: il direttore generale del Russian International Affairs Council Andrey Kortunov, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il portavoce di Viktor Orban Zoltan Kovaks, il vicepresidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri, il giornalista e scrittore dissidente russo Alexander Nezvorov, il padre missionario a Kiev don Pavlo Vyshkovskyi.