Chi è Chiara Amirante, la scrittrice che ha partecipato al sinodo sulla Nuova Evangelizzazione

globalist

10 Aprile 2022 - 11.01

Preroll

Una scrittrice di talento e una persona molto attiva nell’aiutare i più deboli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Chiara Amirante ha fondato “Nuovi Orizzonti”, scrittrice e autrice di numerosi best-seller, consultrice in due Pontifici Consigli della Santa Sede, ha partecipato al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione.

Middle placement Mobile

Come è scritto nel suo profilo: Negli anni ’90 inizia la sua avventura nel mondo della strada incontrando nei sottopassaggi della Stazione Termini di allora il popolo della notte: giovani con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, AIDS, carcere…

Dynamic 1

Nel marzo del ’94 Chiara apre la prima Comunità di accoglienza residenziale Nuovi Orizzonti, per una trentina di ragazzi, nella zona di Trigoria, a Roma. Da questa prima esperienza nascono in pochi anni numerosi centri di accoglienza, di formazione al volontariato, di ascolto, orientamento e prevenzione, famiglie aperte all’accoglienza, con una particolare attenzione al recupero per tossicodipendenti, alcolisti, ragazze madri, bambini di strada, ragazze schiave della prostituzione, ex detenuti e ai nuovi disagi caratteristici del mondo giovanile odierno.

Chiara Amirante, dall’esperienza concreta di vita con ragazzi in disagio, crea un percorso terapeutico riabilitativo basato sul Vangelo e un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore denominato L’Arte di amare. Nasce anche un progetto pastorale di nuova evangelizzazione con specifiche missioni di strada e un itinerario di Scuola di evangelizzazione.

Dynamic 2

Viene nominata da Papa Giovanni Paolo II consultrice del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti nel 2004, incarico rinnovato negli anni da Papa Benedetto XVI e da Papa Francesco. Dal 2011 è membro del Comitato scientifico per la rivista People on the Move dello stesso Dicastero. Dal 2012 viene nominata consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Nel 2012 viene convocata da Papa Benedetto XVI al Sinodo dei Vescovi.