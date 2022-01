Nominato il vescovo di Solsona: il predecessore aveva lasciato perché innamorato di una scrittrice

globalist

3 Gennaio 2022

Una storia da romanzo, è proprio il caso di dire, dato che la protagonista è una scrittrice di romanzi erotici e un vescovo che ha lasciato l’abito per una storia d’amore con lei.

La diocesi di Solsona, in Spagna, ha il suo nuovo vescovo. Si tratta di monsignor Francisco Simón Conesa Ferrer, nominato dal Papa al posto del vescovo Novell che si è dimesso perché si è innamorato di una scrittrice di romanzi erotici.

Monsignor Ferrer è nato il 25 agosto 1961 ad Alicante. Ha compiuto gli studi ecclesiastici nel Seminario Maggiore di Orihuela-Alicante. E stato ordinato sacerdote il 29 settembre 1985. Presso l’Universidad de Navarra ha conseguito la Licenza in Teologia (1991), in Filosofia e Lettere (1992), il Dottorato in Teologia nel 1994 e in Filosofia e Lettere nel 1995.

Nominato Vescovo di Minorca il 27 ottobre 2016, è stato consacrato il 7 gennaio 2017. All’interno della Cee è membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede dal 2017.