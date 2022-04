La Boheme, stasera venerdì 8 aprile su Rai 3 l'opera-film di Mario Mortone

GdS

8 Aprile 2022

La Boheme, il film-opera diretto da Mario Mortone, andrà in onda stasera, venerdì 8 aprile, su Rai 3. Il film è prodotto da Rai Cultura e dal Teatro dell’Opera di Roma. Si tratta del terzo film dopo Barbiere di Siviglia e la Traviata, un progetto nato durante la pandemia per portare il teatro in tv.

La Boheme verrà introdotta stasera da Corrado Augias. Il film è stato realizzato nei Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma, in via dei Cerchi: un affascinante edificio di archeologia industriale, tra officine per scenografi-pittori, depositi immensi di costumi e attrezzeria scenica e una falegnameria.

Un set ideale per rappresentare l’opera di Giacomo Puccini, offrendo un punto di vista inedito non più lo spazio vuoto della platea del teatro chiuso, ma il dietro le quinte, dove l’opera si costruisce. A dirigere l’orchestra c’è Michele Mariotti, direttore del Teatro dell’Opera di Roma.

Per i digiuni di opera vediamo di che parla la Boheme di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratta dal romanzo Scene della vita di Boheme di Henri Murger. L’opera in 4 atti è stata rappresentata per la prima volta nel 1896.

Curiosamente l’opera nasce da un sfida tra Puccini e Ruggero Leoncavallo che gareggiavano a chi scriveva prima un’opera dalla stessa fonte. Naturalmente quella di Leoncavallo è sconosciuta o quasi. Al centro dell’opera c’è la vita di alcuni giovani artisti bohemien nella Parigi del 1830.

Quattro amici, il poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il musicista Schaunard e il filosofo Colline, vivono spensierati in una misera soffitta di Parigi. Nei diversi atti si raccontano le loro peripezie, la ricerca di denaro, gli stenti, gli amori.