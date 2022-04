'Ci Vuole un Fiore', gli ospiti del programma sull'ecologia di stasera, venerdì 8 aprile su Rai 1

GdS

8 Aprile 2022 - 10.39 Giornale dello Spettacolo

Ci Vuole Un Fiore, in onda stasera, venerdì 8 aprile su Rai 1 è il programma speciale dedicato ai temi ecologici tra artisti e scienziati. Il programma è condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini e si pone l’obiettivo di ricordare con parole e musica che la transizione ecologica è una necessità imprescindibile e che ognuno può fare la propria parte.

Ci Vuole Un Fiore è un programma “di servizio”, socialmente importante ma che arriva sulla scia di diverse polemiche. Infatti subito dopo Sanremo era emersa l’indiscrezione che fosse stato proposto a Drusilla Foer che avrebbe rifiutato. Inizialmente erano previste tre puntate poi ridotta a una singola serata evento con l’aggiunta di una puntata a Il Cantante Mascherato.

Chi sono gli ospiti di Ci Vuole un Fiore venerdì 8 aprile su Rai 1? Insieme a Francesco Gabbani e Francesca Fialdini ci saranno tanti ospiti sia del mondo della musica che della scienza e dell’intrattenimento, come Michela Giraud, Piero Angela, Maccio Capatonda, Luca Parmitano, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi, Stefano Mancuso, Flavio Insinna, Carlo Cottarelli, Elena Sofia Ricci. I cantanti Fulminacci, Arisa, Morgan, Tananai, Massimo Ranieri, Gilberto Gil e Ornella Vanoni.

Prodotto da Rai 1, con Ballandi, scritto da Matteo Catalano con Giuseppe Bosin, Ernesto Assante e Francesco Gabbani, il programma vedrà i vari ospiti testimonial di diverse iniziative legate alla transizione ecologica e su cui la consapevolezza è ancora bassa.

Diverse generazioni si incontrano e dialogano per sognare e costruire un mondo migliore, mettendo a disposizione tutto quello che hanno dalla tecnologia alla passione, dalla conoscenza al tempo, per innescare in tutti dei processi virtuosi che coinvolgano ognuno di noi.

Lo studio di Ci Vuole Un fiore è formato da led con immagini di natura e i vari ospiti. Ci sarà anche una band con 7 elementi e due coriste e un corpo di ballo green. Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e altri brani che in qualche modo hanno affrontato il tema ecologico.