'Tocca a Noi. Musica per la Pace': il concerto di Bologna per l'Ucraina in onda stasera, giovedì 7 aprile

GdS

7 Aprile 2022 - 09.28 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Tocca a Noi. Musica per la Pace va in onda stasera giovedì 7 aprile su Rai 3 con la registrazione del concerto in Piazza Maggiore a Bologna di martedì 5 aprile e dedicato alla pace in Ucraina, organizzato in collaborazione con Save the Children.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tocca a Noi. Musica per la Pace è nato da un tweet de La Rappresentate di Lista, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che ha subito raccolto le adesione di Save the Children, della Regione Emilia Romagna, della città di Bologna e di tutta una serie di artisti che hanno riempito di musica la città. L’appuntamento è dalle 21:15 in tv su Rai 3, in streaming su Rai Play, in Radio su Rai Raio 2, ma anche sugli account Facebook, Twitter e Instagram di Rai 3, a cura di digital Rai 3.

Middle placement Mobile

Chi ci sarà sul palco di Tocca a Noi Musica per la pace, stasera su Rai 3? Vedremo naturalmente La Rappresentante di Lista e poi Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animal and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus.

Dynamic 1

Il concerto è condotto da Andrea Delogu insieme a Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. Su Radio 2 avrà il commento di Gino Castaldo e i contributi di Ema Stokholma, pronta ad intervenire sul palco di Piazza Maggiore per raggiungere l’amica e compagna di radio Andrea Delogu.