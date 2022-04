Red 2, trama e trailer del film con Bruce Willis stasera, giovedì 7 aprile, su Italia 1

GdS

7 Aprile 2022 - 09.48 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Red 2, in onda stasera, giovedì 7 aprile, su Italia 1, è il secondo capitolo della saga con Bruce Willis, che ha annunciato il suo addio al cinema qualche giorno fa. Il sequel è diretto da Dean Parisot e con Bruce Willis, John Malkovich e Mary-Louise Parker, tra gli altri, nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film Red 2 è per stasera alle 21:20 circa su Italia 1.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Red 2 è uscito al cinema nel 2013 incassando poco più di 148 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 53 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia, distribuito da Universal Pictures, ha raggiunto quota 2,2 milioni di euro.

Middle placement Mobile

Red 2 – la trama:

Dynamic 1

Partiamo dallo stesso punto del primo film, l’ex agente della CIA Frank Moses è ormai in pensione e si sta godendo la sua vita normale insieme a Sarah Ross. Ma dal nulla spunta Marvin Boggs che racconterà a Frank che Wikileaks ha divulgato il fatto che loro conoscono la posizione di Nightshade, un’arma nucleare portatile che è stata fatta arrivare dalla Russia.

Adesso tutti gli agenti segreti del mondo li stanno cercando, quindi loro sono costretti a volare a Parigi e fare squadra con Katja per capire realmente dove si trova l’arma. Questa missione li porterà in giro per il mondo alla ricerca di persone informate, con la morte alle calcagna.