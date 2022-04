Report, le inchieste di stasera, lunedì 4 aprile: il 'contratto' tra la Lega e il partito di Putin

GdS

4 Aprile 2022 - 07.59 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Report torna stasera, lunedì 4 aprile, con un nuovo appuntamento su Rai 2 condotto come sempre da Sigfrido Ranucci, che guida le inchieste che raccontano l’Italia, quello che non funziona, quello che potrebbe essere migliorato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La prima inchiesta di Report di lunedì 4 aprile è intitolata Il Contratto, realizzata da Danilo Procaccianti e la collaborazione di Norma Ferrara. Il 6 marzo 2017 Salvini a Mosca firma un patto con Sergey Zheleznyak, responsabile esteri di “Russia Unita”, il partito di Putin. Nell’accordo si parla di “partenariato paritario e confidenziale tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana”.

Middle placement Mobile

Report si domanda a cosa serva questo accordo e quali sono i rapporti tra i leghisti e i sovranisti di Putin. Lo scorso 9 marzo il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione contro le ingerenze straniere nella vita pubblica, nella politica e nei partiti.

Dynamic 1

La relazione denuncia come in Europa ci sia una “larga impreparazione” sulla gravità della minaccia rappresentata dai regimi autocratici stranieri, in particolare Russia e Cina. La Lega ha deciso di astenersi dal voto. Report ha rincorso i protagonisti di questo “contratto” in cerca di risposte, dal Parlamento sino al confine fra Polonia e Ucraina, dove da settimane vengono accolti i profughi che scappano dalla guerra.

Sempre a tema Russia anche la seconda inchiesta di Report dal titolo “L’oligarca di Dio” di Giorgio Mottola, con parti inedite dell’intervista che ha realizzato all’oligarca russo Konstantin Malofeev, uno dei principali sostenitori di Putin e in passato finanziatore di movimenti di ultradestra in Europa, come il partito di Jean Marie Le Pen. Malofev ha ottimi rapporti con la Lega e nell’intervista sosterrà come Salvini “può essere il Putin italiano”. Report mostrerà un’inchiesta sulla storia e il vero ruolo di Kirill, patriarca della Chiesa ortodossa di Mosca e di tutte le Russie e sul progetto religioso e politico che lo lega a Vladimir Putin.

Dynamic 2

In Fughe di Gas di Manuele Bonaccorsi, si riporta il viaggio per l’Italia di James Turitto, della ong americana Clean Air Task Force, che con una termocamera professionale ha indagato la presenza di emissioni di metano negli impianti di produzione, trattamento e stoccaggio di idrocarburi. Turitto ha visitato 46 impianti nel nostro Paese e di questi ben 35 rilasciavano metano in atmosfera.