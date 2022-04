Red, trama e trailer del film con Bruce Willis stasera, lunedì 4 aprile, su Italia 1

GdS

4 Aprile 2022 - 08.27 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Red, in onda stasera, lunedì 4 aprile 2022 su Italia 1, è un film diretto da Robert Schwentke e si ispira al fumetto omonimo della DC Comic. Nel cast Bruce Willis e anche il noto Morgan Freeman. L’appuntamento con il film Red è per stasera alle 21:30 circa su Italia 1.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Red, in onda stasera su Italia 1, è uscito al cinema nel 2010 incassando poco più di 199 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 90,3 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia, distribuito da Eagle Pictures, ha raggiunto quota 2,8 milioni di euro.

Middle placement Mobile

Il film con protagonista Bruce Willis va in onda pochi giorno dopo l’annuncio dell’attore del suo ritiro dalle scene a causa di una malattia. Ecco la trama e il trailer del film:

Dynamic 1

Red – trama:

L’ex agente speciale CIA Frank Moses è ormai in pensione, si sente solo e vive grazie alla sua pensione in un quartiere composto da case identiche. L’unica gioia nella vita di Frank sono le chiamate con Sarah, la responsabile governativa della sua pensione, che lui chiama senza un vero motivo. Ma anche Sarah è una donna sola e annoiata e si presta con piacere ai racconti delle avventure governative di Frank.

Dynamic 2

Un giorno però, Frank è costretto a riunire la sua improbabile squadra di agenti segreti per salvare il mondo e coinvolgerà anche Sarah. Insieme sono i R.E.D. “Retired Extremely Dangerous” (Agenti in pensione estremamente pericolosi).

Trailer: