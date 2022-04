Lo Show dei Record: anticipazioni sulla puntata di stasera, domenica 1 aprile

GdS

3 Aprile 2022 - 11.03 Giornale dello Spettacolo

Lo Show dei Record torna stasera, domenica 3 aprile 2022 su Canale 5, per assegnare i primati in più categorie con ospiti i recordman più bizzarri del mondo. Lo show è condotto da Gerry Scotti e l’appuntamento è per stasera alle 21:40 circa su Canale 5.

Lo Show dei Record, stasera su Canale 5, vede anche il suo conduttore Gerry Scotti tra i record, come presentatore con più puntate condotte al mondo di Chi Vuol Essere Milionario. Gerry Scotti, infatti ha condotto ben 1593 puntate dello storico quiz.

Anche stasera Gerry Scotti accoglierà la carrellata di personaggi eccezionali provenienti da ogni parte del mondo pronti a sfidare i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2022.

Dallo Studio 11 di Cologno Monzese e dall’Autodromo di Monza performance capaci di appassionare e stupire tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari e divertenti. Vanessa Ferrari sarà la campionessa sportiva ospite della serata. La ginnasta, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oltre ad essere intervistata sulla sua vita e carriera da Gerry Scotti, dovrà cimentarsi con una prova inerente alla sua disciplina sportiva.