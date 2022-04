'The Specials - Fuori dal comune' stasera, venerdì 1 aprile: la trama del film

GdS

The Specials – Fuori dal Comune è il film in onda stasera, venerdì 1 aprile su Rai 3 in prima visione. Il film francese è scritto e diretto da Olivier Nakache ed Eric Toledano e affronta il tema dell’autismo. Venne presentato nel 2019 al Festival di Cannes, prodotto e distribuito da Gaumont.

The Specials – Fuori dal Comune in Italia ha avuto un rilascio solo in streaming per la chiusura dei cinema causa pandemia. Ha ricevuto 8 nomination ai premi Cesar. La durata del film stasera su Rai 3 è di 114 minuti. I due autori e registi hanno già realizzato i successi Quasi Amici, Samba e C’est la vie trovando sempre la chiave giusta per trattare temi importanti in chiave leggera.

The Specials Fuori dal comune, trama – Malik e Bruno sono due amici e colleghi o meglio entrambi lavorano nello stesso campo. Da oltre vent’anni con le rispettive associazioni no profit si occupano di ragazzi autistici. Li aiutano nella vita di tutti i giorni, nell’educazione, nella gestione delle loro esigenze. Ma non potrebbero essere più diversi tra loro.

Uno musulmano e l’altro ebreo, uno padre di famiglia e l’altro “vittima” di una serie di appuntamenti al buio organizzati da amici e colleghi, Bruno e Malik passano le giornate a battere le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi.