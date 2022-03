'Ultima fermata', anticipazioni: le nuove coppie di stasera, mercoledì 30 marzo 2022

GdS

Ultima Fermata torna stasera, mercoledì 30 marzo 2022, dopo il debutto della scorsa settimana, su Canale 5. Il nuovo reality condotto da Simona Ventura pone al centro coppie e l’amore: i protagonisti, infatti, dovranno mettersi alla prova, capire se ne vale la pena e fare una scelta: continuare la relazione o fermarsi con il treno, rimanendo in tema, che prenderebbe così binari diversi. Ma cosa succederà nella seconda puntata di stasera?

Ultima Fermata stasera vedrà il faccia a faccia finale tra Samuel e Valentina. Lui è in lacrime, la saluta con una voce quasi tremante, lei sembra sorridente: sarà l’ultima fermata? Ma non solo. Verranno presentate nuove coppie, tra di loro ci sarà sicuramente quella formata da Luisiana e Biagio.

È stata Luisiana a raccontare il motivo della loro partecipazione a Ultima Fermata. Lei e Biagio sono fidanzati da 10 anni e da un po’ di tempo non hanno più rapporti intimi. Il motivo? “Lui – spiega la giovane – non riesce ad accettare il fatto che io sono stata con un’altra persona. Scrivo ad Ultima Fermata perché non mi dà attenzioni e non mi fa sentire desiderata”.

Poi, il protagonista sarà il fidanzato di Stefania, che nel video di presentazione ha raccontato di averla tradita 3 anni fa. I due sono fidanzati da 12 anni, ma dal tradimento con una dipendente la ragazza è cambiata, lo controlla: ‘Vuole vedere il cellulare, cosa ho fatto, è talmente gelosa che mi fa girare con il furgone e non con la porche perché dice che vado a rimorchiare’. Riuscirà a far capire a Stefania che è stato solo un bruttissimo errore e che deve fidarsi di lui?