Oscar 2022, nessuna denuncia per Will Smith: Chris Rock rinuncia dopo lo schiaffo

28 Marzo 2022

L’attore Chris Rock ha deciso di non sporgere denuncia contro il premio Oscar Will Smith che lo ha schiaffeggiato dopo un’infelice battuta sulla moglie. La polizia di Los Angeles ha fatto sapere che Rock ha accettato le scuse di Smith.

Prima di prendere la statuetta – la prima della sua carriera – come miglior attore protagonista per il film “Una famiglia vincente – King Richard” in cui dà volto al padre delle due leggende del tennis Venus e Serena Williams, Smith ha mollato un ceffone a Rock dopo che il comico aveva scherzato su Jada Pinkett Smith, paragonandola al personaggio di GI Jane, il marine interpretato da Demi Moore nel film omonimo in cui compare rasata a zero Pinkett, che ha pubblicamente riconosciuto di soffrire di alopecia, è apparso alla cerimonia con la testa rasata.