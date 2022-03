Noi, il remake italiano: anticipazioni sul doppio episodio di stasera, domenica 27 marzo

GdS

27 Marzo 2022 - 10.25 Giornale dello Spettacolo

Noi, il remake italiano della serie americana This is Us, torna stasera, domenica 27 marzo, con un doppio episodio di cui daremo alcune anticipazioni. Prodotto da Cattleya per Rai 1, Noi ricalca molto le tematiche del format originale prodotto da 20th Television per NBC seppur adattato alla storia e alle dinamiche italiane.

Noi è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La sigla Mille Stelle è cantata da Nada. In totale sono 12 episodi divisi in 6 serate, le vicende sono ambientate nel presente e nel passato, divise tra Roma, Milano, Torino e in parte anche Napoli. Ecco alcune anticipazioni

Noi 1×07 – La Baita: Daniele è ancora sconvolto per quanto ha scoperto e non sembra voler ricucire il rapporto con la madre, è come se tutte le sue sofferenze fossero tornate a galla. Cate ha un momento di incomprensione con Rebecca, l’idea del bypass gastrico fa ritornare alla luce vecchi malumori. Una fuga nella baita in montagna sembra la soluzione migliore. Ma quando Cate e Daniele arrivano, trovano Claudio e Chiara pronti per un Capodanno romantico.

Noi 1×08 – La casa: a metà anni ’80 Pietro e Rebecca cercano una casa più grande per la loro famiglia dopo aver scoperto che sono in attesa di 3 gemelli. La coppia è frastornata ma felice, anche se le prime preoccupazioni di natura economica cominciano ad affacciarsi nei loro pensieri. Pietro è caparbio ed entusiasta, Rebecca vorrebbe accettare l’aiuto della sua famiglia. Nel presente Cate è preoccupata dalle condizioni di salute di Teo, Daniele deve risolvere un problema a lavoro e Claudio è pieno di casini sia sul lavoro che nel cuore.