'Noi', anticipazioni degli episodi di stasera, domenica 3 aprile

Cassarà

3 Aprile 2022 - 10.10 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Noi, il remake di This is Us, torna stasera, domenica 3 aprile 2022 su Rai 1 con il nono e decimo episodio. La serie ricalca molto le tematiche del format originale prodotto da 20th Television per NBC seppur adattato alla storia e alle dinamiche italiane.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Noi è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La sigla Mille Stelle è canata da Nada. In totale sono 12 episodi divisi in 6 serate, le vicende sono ambientate nel presente e nel passato, divise tra Roma, Milano, Torino e in parte anche Napoli.

Middle placement Mobile

1×09 Il tempo è prezioso: Torino, 1984. La gravidanza di Rebecca procede bene, con Pietro sono innamoratissimi, ma l’umore di Rebecca è sempre più altalenante, spesso piange, in altri momenti è nervosa. Il giorno del compleanno di Pietro è il peggiore perchè sa che non potrà renderlo speciale come al solito…peccato che ci penseranno i gemelli a renderlo straordinario. Nel presente Daniele ha un collega che ha un’aria subdola, mentre Mimmo si rifiuta di prendere le medicine. Cate deve decidere se ricorrere o meno al bypass gastrico. Claudio è diviso tra Chiara e Ludovica ma il suo cuore potrebbe portarlo altrove.

Dynamic 1

1×10 Sposi: negli anni 2000 il matrimonio è alle spalle, i gemelli sono ormai grandi, Rebecca è tornata a cantare e il tempo per stare insieme è sempre poco. Nonostante questo Pietro prova sempre a sorprenderla, mentre Rebecca è irrequieta divisa tra la sua vecchia vita e l’amore per Pietro. Claudio intanto nel presente vuole troncare sia con Chiara che Ludovica e vuole provare a essere felice con Sofia. Daniele deve fare i conti con questo giovane collega. Cate, spaventata dall’operazione, si rifugia nell’amore di Teo.