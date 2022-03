A Che Tempo Che Fa ospite Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha mostrato il cartello contro Putin

GdS

27 Marzo 2022 - 13.04 Giornale dello Spettacolo

Che Tempo Che Fa torna stasera, domenica 27 marzo 2022, su Rai 3 alle 21.20, con Fabio Fazio e diversi ospiti. La puntata di stasera verterà naturalmente sul conflitto in Ucraina. Tra gli ospiti anche la giornalista russa Marina Ovsyannikova, che ha manifestato la sua contrarietà all’invasione dell’Ucraina e alle bugie della propaganda russa esponendo un cartello in diretta durante l’edizione serale del telegiornale di Canale Uno.

Che Tempo Che Fa vede come sempre alla conduzione Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, insieme al virologo Roberto Burioni per fare il punto sull’emergenza Covid. Come ormai capita da quando è scoppiata la guerra in Ucraina a seguito dell’invasione russa, Fabio Fazio dedicata gran parte della puntata di Che Tempo Che Fa di stasera domenica 27 marzo agli aggiornamenti dal fronte. Racconti di guerra, di crisi umanitarie ma anche aggiornamenti politici sia internazionali che sulle conseguenze nel nostro paese con ospiti politici e giornalisti.

Oltre a Burioni ci saranno il ministro della Salute Roberto Speranza visto che ci troviamo in una fase in cui stiamo per allentare le misure di prevenzione contro il Covid con la fine dello stato di Emergenza e la rimozione in alcuni ambiti del Green Pass. In collegamento anche il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. La scorsa settimana all’ultimo istante è stato annunciato Luca Zingaretti vedremo se anche questa domenica ci sarà un ospite a sorpresa.