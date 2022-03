Verissimo, gli ospiti dello show di Canale 5 di sabato 26 e domenica 27: Kledi Kadiu e Katia Ricciarelli

globalist

26 Marzo 2022 - 18.11

Preroll

Uno spettacolo televisivo da non perdere: Sabato 26 marzo, nel nuovo appuntamento con “Verissimo” alle 16.30 su Canale 5, per la prima volta si racconterà la campionessa olimpica Sofia Goggia, fresca della vittoria della Coppa del Mondo di discesa libera. Quindi, dopo due anni di assenza dalla tv ritorna Nina Moric e sarà ospite in studio anche la modella ucraina Dasha Dereviankina. Inoltre, spazio ai protagonisti di “Amici” con un’intervista doppia agli storici professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e ai primi eliminati dal talent: la ballerina Alice Del Frate e il cantante Gio Montana.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Domenica 27 marzo, invece “Verissimo” si occuperà della vita e della carriera di Donatella Rettore e per la prima volta Kledi Kadiu e la moglie Charlotte parleranno del difficile momento che stanno vivendo. Infine, direttamente da “Grande Fratello Vip” intensa intervista a Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e alle amiche nemiche Soleil Sorge e Sophie Codegoni.