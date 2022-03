Giustizia Privata, stasera, venerdì 25 marzo 2022: la trama del film

GdS

25 Marzo 2022 - 10.14 Giornale dello Spettacolo

Giustizia Privata, stasera, venerdì 25 marzo 2022, su Italia 1, è un film diretto da F. Gary Gray, con Gerard Butler e Jamie Foxx nei panni dei protagonisti. L’appuntamento in tv è per le 21:20 circa su Italia 1. In Italia il film in Italia ha incassato 3,2 milioni di euro.

Giustizia privata, in onda stasera su Italia 1, (titolo originale: Law Abiding Citizen) è uscito al cinema del mondo nel 2009 e ha incassato più di 127,9 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 73,7 milioni incassati nel mercato statunitense.

Giustizia privata – la trama: Due criminali irrompono nell’appartamento di Clyde uccidendo la moglie e la figlia. La causa viene affidata a Nick: la condanna a morte è certa ma il pentito riceve una pena lieve, sconvolgendo Clyde. Dieci anni dopo, al momento dell’esecuzione della pena capitale, il condannato soffre terribilmente. È solo l’inizio della vendetta di Clyde il quale, anche dal carcere, continuerà a colpire.