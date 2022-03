Fedez: "Ho un tumore al pancreas". Le foto dopo l'operazione

globalist

24 Marzo 2022 - 14.07

Fedez ha svelato qual è la malattia che ha annunciato settimana scorsa: un raro tumore neuroendocrino al pancreas, per il quale è stato operato al San Raffaele di Milano in un intervento che è durato sei ore. Subito dopo, il rapper ha condiviso delle foto dall’ospedale, tra cui una in cui si vede la vistosa cicatrice all’addome.

Fedez, dopo l’annuncio di un tumore al Pancreas per cui è stato operato, su Instagram scrive: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

“A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare” conclude.