'Ultima fermata', anticipazioni sul nuovo programma di Simona Ventura, in onda stasera, mercoledì 23 marzo

23 Marzo 2022 - 09.09 Giornale dello Spettacolo

Ultima fermata, il nuovo programma condotto da Simona Ventura, debutta stasera, mercoledì 23 marzo, su Canale 5 alle 21.20. Simona Ventura narra le storie di alcune coppie che si pongono una domanda: possiamo proseguire il viaggio insieme oppure è venuto il momento di scendere dal treno?

Ultima fermata, programma di Fascino P.g.t per Mediaset, è condotto da Simona Ventura che spiega: “I problemi di una coppia possono essere tanti: la mancanza di dialogo, il desiderio di un foglio non condiviso o addirittura scordarsi del perché ci siamo scelti. Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse è meglio fermarsi con l’aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa è meglio peri il nostro futuro”.

Le Coppie – Stefania e Maurizio: Stefania e Maurizio sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di Stefania di avere un figlio. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo…”, spiega Maurizio.

Valentina e Samuel sono sposati da sei anni e il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei ha conosciuto un altro. Valentina ha inviato a Samuel una lettera dove chiede il divorzio consensuale. Il marito però vuole “recuperare il matrimonio”.

Adriana Seredova e Jonatan Rosati stanno insieme da quattro anni. Non si sa perché e chi ha scritto al programma né il motivo della crisi. Una cosa è certa, Jonatan è intenzionato ad “affrontare questo problema”.