Dimartedì, ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 22 marzo

22 Marzo 2022 - 09.41 Giornale dello Spettacolo

Dimartedì torna stasera, martedì 22 marzo 2022, con la conduzione di Giovanni Floris: la puntata d stasera verterà totalmente sui principali temi dell’attualità, soprattutto la guerra in Ucraina. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata di oggi.

Dimartedì, in onda stasera su La7, affronterà il tema della guerra in Ucraina per comprendere insieme a ospiti, testimoni, esperti e protagonisti politici quali saranno i possibili scenari, e quali le possibili conseguenze, politiche ed economiche, anche per l’Italia. Al centro della puntata ci sarà anche il racconto delle difficili trattative per la pace che da settimane vedono impegnate le delegazioni russe e ucraine con la mediazione delle principali potenze mondiali.

Ci sarà spazio poi per gli appuntamenti con gli opinionisti fissi del talk di La7. Nella puntata in onda stasera torneremo ad ascoltare i consigli della virologa Ilaria Capua e della biologa Barbara Gallavotti per contrastare la pandemia e sui comportamenti da adottare per abbassare drasticamente il pericolo di contagio. Non mancheranno inoltre gli immancabili sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli che – numeri e percentuali alla mano – “fotograferà” l’opinione degli italiani riguardo ai temi più importanti dell’attualità del Paese.