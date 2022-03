Studio Battaglia, anticipazioni sulla nuova fiction Rai con Lunetta Savino

GdS

15 Marzo 2022 - 08.59 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Studio Battaglia, in onda stasera, martedì 15 marzo 2022, su Rai 1, è la nuova fiction Rai in 8 episodi ispirata alla serie britannica The Split che racconta le vicende di uno studio legale al femminile guidato da Lunetta Savino, cinica e spietata e con la battuta tagliente.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Studio Battaglia, in onda stasera alle 21.20, è scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro per Sulla mia pelle) e diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Rocco Schiavone). Stasera andranno in onda i primi due episodi: ecco alcune anticipazioni.

Middle placement Mobile

Studio Battaglia, episodio 1: Nella prima puntata conosciamo le donne della famiglia Battaglia. Tra cui Anna Battaglia che ha lasciato lo studio di famiglia e lavora da pochi giorni in un nuovo studio legale (Zander e Associati). Qui trova Massimo suo coinquilino ai tempi dell’università che non vedeva da tempo. Quella mattina affronta sua sorella Nina, rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian.

Dynamic 1

Allo studio arriva il ricco Parmegiani, un facoltoso imprenditore, cliente della madre, che vuole divorziare dalla moglie Carla. E Anna rivede il padre sparito da 25 anni dopo esser scappato con la tata vuole riavvicinarsi alle figlie. La matriarca festeggia 65 anni con una grande festa “a sorpresa”.

Studio Battaglia, episodio 2: ’alchimia tra Anna e Giorgio è sempre molto forte ma questo non sembra intaccare la solidità del suo matrimonio con un professore di bioetica. Mentre si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro, la più piccola della famiglia Battaglia, Viola, insiste con le sorelle perché incontrino il padre.

Dynamic 2

Intanto Anna lavorando al contratto prematrimoniale tra una soubrette e un calciatore, incontra l’ex moglie di Massimo. Nella causa Parmegiani che ci accompagnerà per tutte le puntate sarà proprio la moglie dell’uomo a voler essere difesa da Anna, mentre l’imprenditore si rivolgerà a Marina Battaglia.