‘Delitti in Paradiso’: anticipazioni degli episodi in onda stasera, lunedì 14 marzo, su Rai 2

GdS

14 Marzo 2022 - 09.04 Giornale dello Spettacolo

Preroll

‘Delitti in Paradiso’ torna stasera, lunedì 14 marzo 2022, su Rai 2 alle 21.20 con gli episodi della nona stagione in replica. La serie poliziesca, già andata in onda su Fox Crime, è stata da poco rinnovata per altre due stagioni e l’undicesima è andata da poco in onda su BBC One nel Regno Unito, mentre la decima è già stata trasmessa da Rai 2 in prima visione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘Delitti in Paradiso’ è una serie anglo-francese girata a Guadalupe nei Caraibi Francesi. In questa nona stagione arriviamo al terzo cambio di protagonista dopo Ben Miller, Kris Marshall e Ardal O’Hanlon arriva Ralf Little. Ecco qualche anticipazione sugli episodi di stasera.

Middle placement Mobile

‘Delitti in Paradiso – nona stagione, episodio uno: a notte di Capodanno Vanessa McCormack (Amanda Hale) viene trova pugnalata a morte a casa sua e un testimone ha raccontato di aver visto un uomo mascherato come “il diavolo” fuggire dalla scena. Il cognato Donald, ore dopo, viene aggredito. Jack dovrà capire come collegare i due casi.

Dynamic 1

‘Delitti in Paradiso – nona stagione, episodio due: l’artista Donna Harman viene trovata morta avvelenata nel suo studio, sembra che le sia stato messo del cianuro nella bibita energetica però nessuno sembra poter aver avuto accesso al suo studio o alle sue bevande.