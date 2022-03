Ucraina, il Quartetto Emerson in concerto: il ricavato devoluto alla Caritas e alla Croce Rossa per i rifugiati

redazione

13 Marzo 2022 - 11.26 Culture

Preroll

Si intitola “Il Quartetto per l’Ucraina”, il concerto che si terrà martedì il 15 marzo, alle 20:30 in Sala Verdi, a Milano e che vedrà protagonisti il Quartetto Emerson. I proventi del concerto, che vedrà ospite il celeberrimo gruppo da camera newyorkese, saranno infatti devoluti alla Croce Rossa Italiana e alla Caritas Ambrosiana a sostegno del loro impegno nella crisi umanitaria.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Società del Quartetto, che ha organizzato l’iniziativa di solidarietà, ha inoltre annunciato di impegnarsi a riservare, partendo dal concerto del prossimo 15 marzo sino a fine stagione, dei biglietti gratuiti destinati ai rifugiati ospitati da Casa Jannacci e Caritas Ambrosiana.

Middle placement Mobile

L’iniziativa solidale è inserita all’interno dell’ultimo e lungo tour d’addio intercontinentale del Quartetto Emerson, che, come ha annunciato si scioglierà, nel 2023. Tra le opere in programma per la serata milanese rientrano il Quartetto n. 14 in do diesis minore op. 131 di Beethoven e il Quartetto n. 14 in re minore D 810 “La morte e la fanciulla” di Schubert.