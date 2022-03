‘Il Vegetale’, stasera il film con Fabio Rovazzi: il trailer e le anticipazioni

GdS

‘Il Vegetale’, film del 2018 scritto e diretto da Gennaro Nunziante e con protagonista Fabio Rovazzi alla sua prima apparizione sul grande schermo, andrà in onda stasera, giovedì 10 marzo 2022, su Rai 2 alle 21.20. Vediamo la trama e il trailer:

‘Il Vegetale’, in onda stasera su Rai 1, vede Fabio Rovazzi interpretare un ragazzo 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano “con vista sul futuro”: Fabio è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici. Ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso quanto quella – per lo più mal riposta – negli altri.

Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un ristorante giapponese. Un colloquio presso una grande azienda del Centro Direzionale accende le speranze di Fabio per poi umiliarle di nuovo: il suo incarico sarà distribuire volantini. Attività che però Fabio esegue così diligentemente da essere selezionato dall’azienda per uno stage.

Il film vede nel cast Luca Zingaretti e Ninni Bruchetta. Fabio Rovazzi è reduce dal Festival di Sanremo dove ha svolto una parte importante in coppia con la cantante Orietta Berti.