‘Chi l’ha visto?’, puntata del 9 marzo: le anticipazioni sui casi di stasera

9 Marzo 2022 - 09.47 Giornale dello Spettacolo

‘Chi l’ha visto?’ torna stasera, mercoledì 9 marzo 2022, su Rai 3: la nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli sarà incentrata sul caso di Chiara, una ragazza di 19 anni che ha subito violenze dal fidanzato.

‘Chi l’ha visto?’ stasera porta anche un’altra storia, anch’essa con una protagonista di nome Chiara, scomparsa in circostanze ancora tutte da chiarire. Una nuova speranza, per ritrovare la donna, starebbe ora nel ritrovamento dei suoi tre cani: Marcellino, Salvatore e Molly.

Si continua con le storie delle sparizioni di Guido e di Giancarlo. Guido è scomparso dalla provincia di Bologna il 4 marzo 2022. Giancarlo, invece, è sparito dalla provincia di Venezia lo scorso 23 febbraio.

Infine, ma non per importanza, le segnalazioni e le richieste di aiuto per chi cerca di scappare dalla guerra in Ucraina, tra ultime news ‘dal fronte’, nuovi appelli, persone in difficoltà e gli aggiornamenti per la storia di Nonna Zoriana e le sue nipotine.