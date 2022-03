‘Una giusta causa’, stasera su Rai 1 la vera storia della giudice Ruth Bader Ginsburg

GdS

8 Marzo 2022

‘Una giusta causa’, il film in onda stasera, martedì 8 marzo 2022, su Rai 1, è basato sulla vera storia di Ruth Bader Ginsburg, icona delle lotte femministe per la parità di genere negli Stati Uniti. Il film, uscito nel 2018, ha come titolo originale ‘On the Basis of Sex’ e andrà in onda alle 21.25.

‘Una giusta causa’, stasera su Rai 1, racconta la storia vera di una grande icona americana, ovvero Ruth Bader Ginsburg. Interpretata dall’attrice Felicity Jones, Ruth Bader Ginsburg è una studentessa che, nell’America del 1956, viene accettata insieme ad altre 8 colleghe alla Harvard Law School, una delle scuole più prestigiose del Paese.

La donna ha un talento che non passa inosservato, nonostante essere una donna in un mondo dominato da uomini non sia facile. Il suo futuro marito, Marty Ginsburg, interpretato da Armie Hammer, è anche lui studente della Harvard Law School e quando riceve una proposta di lavoro da New York decide di trasferirsi.

Ruth, messa davanti ad una scelta, accetta di seguirlo e prosegue i suoi studi presso la Columbia University, dove si laurea in legge nel 1959. Nonostante il titolo, però, incontra diversi ostacoli: gli studi legali non vogliono assumere una donna. Pertanto, si vede costretta ad accettare un posto come insegnante presso la Rutger Law School.

Nel 1970, però, il marito le propone di difendere un suo cliente in una causa di controversia fiscale. Ruth accetta e vince la sua lotta per l’uguaglianza di genere, diventando una vera e propria icona: fu la prima donna a ricoprire il ruolo di docente di diritto, nonché la seconda ad essere nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America. Inoltre, è stata anche avvocato e magistrato.

Ruth Bader Ginsburg è morta nel 2020: la sua morte fu motivo di grande commozione negli Stati Uniti, dove è considerata una vera figura simbolo dell’emancipazione femminile.