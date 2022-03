Anche il Cinema contro la guerra di Putin: niente The Batman" in Russia. Warner Bros, Disney, Sony e Netflix fanno muro

globalist

1 Marzo 2022 - 11.18

Il film “The Batman” nuova pellicola sul Cavaliere Oscuro, era in uscita in Russi il prossimo 3 marzo, ma Warner Bros ha deciso di “congelarne” la distribuzione. Anche il mondo del cinema e dello streaming prende quindi una ferma posizione contro Putin dopo la sua azione militare in Ucraina. Lo stesso vale per Disney che ha sospeso le sue uscite cinematografiche, tra cui quella fissata per il 10 marzo di “Turning Red”, film d’animazione di Pixar.

Una mobilitazione che ha coinvolto anche Sony Pictures, che rimanda a data da destinarsi tutti i film in programmazione in Russa, a partire da “Morbius”: “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutti coloro che sono stati colpiti e speriamo che questa crisi si risolva rapidamente”, ha detto un portavoce della casa cinematografica. “Continueremo a monitorare la situazione man mano che si evolve. Speriamo in una soluzione rapida e pacifica per questa tragedia…”, gli fa eco in una nota WarnerMedia. Anche Netflix volta le spalle alla Russia e annuncia che non aggiungerà i canali russi sulla sua piattaforma.