Russia, la soprano Anna Netrebko: "Non verrò alla Scala. Sono un'artista non faccio politica"

1 Marzo 2022 - 13.01

La soprano russa Anna Netrebko non sarà alla Prima della Scala. La protagonista del Macbeth era attesa al teatro milanese il 9 marzo per l’Adriana Lecouvrer, ma non ci sarà. Lo spiega la stessa cantante dal suo profilo Facebook, definendo `fake news´ le notizie sulla sua assenza legata a motivi di salute. “Non verrò”, scrive in una seconda stories, precisando in un post di aver deciso perché “non è giusto costringere un’artista a dare voce alle proprie opinioni politiche e a denunciare la sua patria”.

La Netrebko aggiunge: “Mi sono presa del tempo per riflettere perché credo che la situazione sia troppo seria per commentare senza averci pensato a fondo. In primo luogo sono contro questa guerra. Sono russa e amo il mio Paese ma ho molto amici in Ucraina e le sofferenze mi spezzano il cuore. Voglio che questa guerra finisca e che le persone possano vivere in pace. Questo è quello in cui spero e per cui prego”.

La soprano fa una precisazione: “Voglio però aggiungere una cosa: forzare gli artisti o qualsiasi personaggio pubblico a fare sentire le proprie opinioni politiche e a denunciare la sua terra natale non è giusto. Dovrebbe essere una scelta libera”, aggiunge Netrebko ricordando di “non essere una politica”, “ma un’artista il cui scopo è unire le persone dove la politcie le divide”.