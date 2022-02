Esce la compilation dedicata ai brani dei primi film di Pasolini

redazione

26 Febbraio 2022 - 13.25 Culture

Le colonne sonore dei primi film di Pasolini saranno distribuite, per la gioia dei molti utenti che utilizzano i servizi di streaming musicale, in formato digitale. I brani delle sue primissime pellicole, ancora sui nastri originali, verranno rimasterizzati e distribuiti come CD o LP, con a corredo anche due inediti assoluti.

L’annuncio arriva in occasione del centenario della nascita di Pasolini: sarà la CAM Sugar, in collaborazione con Decca Records, a far uscire il 4 marzo la compilation intitolata “100 YEARS OF PASOLINI / THE EARLY DAYS”. Si tratta di 22 brani scritti da Carlo Rustichelli, Piero Piccioni, Mario Nascimbene e Giovanni Fusco, finora sconosciuti al grande pubblico, soprattutto ai più giovani che adottano modelli di fruizione per lo più via streaming.

La compilation si focalizza sulle colonne sonore delle primissime opere del regista friulo-emiliano come “Una vita violenta”, pellicola del ’62 di Paolo Heusch e Brunello Rondi su soggetto di Pasolini, con pezzi come Easy Calipso e Serenata Cha Cha Cha di Piero Piccioni. Altri brani sono tratti da pellicole girate sempre in collaborazione con Piccioni: il jazz d’avanguardia di “La notte brava” di Mauro Bolognini, da cui è tratto Atmosfera romantica, e La “Commare Secca” di Bernardo Bertolucci, da cui si ispira il Tango e il Cha Cha Cha cantato, ne sono solo un esempio.

Il centenario di Pasolini verrà celebrato anche con l’uscita, sempre sul mercato internazionale, di tre colonne sonore integrali: il 2 marzo sarà la volta di Milano Nera mentre il 5 di Ro.Go.Pa.G. e Mamma Roma.