A Tarquinia il set de "La Chimera", il nuovo film di Alice Rohrwacher

15 Febbraio 2022 - 16.31 Culture

Alice Rohrwacher è tornata sul set con il suo nuovo film: “La Chimera”. L’uscita è prevista per il 2023. La trama ci porta nel mondo clandestino dei tombaroli, negli anni ’80, raccontandoci del giovane archeologo inglese interpretato da Josh OConnor (premio Emmy per il principe Carlo in The Crown) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici.

Il film, le cui riprese sono già iniziate, ha come set la città etrusca di Tarquinia, Blera e il sud della Toscana, dove è stato adottato EcoMuvie, il disciplinare internazionale di sostenibilità ambientale, certificato, per la produzione audiovisiva.

Nel cast, oltre a OConnor, troviamo Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. Per la realizzazione di questo film la regista stringe nuovamente rapporti con storiche collaboratrici tra cui la direttrice della fotografia Hélène Louvart (The lost daughter, Never rarely sometimes always), la montatrice Nelly Quettier (Annette), la scenografa Emita Frigato, la costumista Loredana Buscemi e l’organizzatore Giorgio Gasparini. Il casting è affidato a Chiara Polizzi e Fiona Weir.

‘La Chimera’ è un film prodotto da Caro Cresta-Dina per tempesta con Rai Cinema. Coproduzione con Amika Film Productions e Ad Vitam Production in collaborazione con France Cinema. Sostengono il progetto in Svizzera Swiss Television RSI SSR SRG ed in Francia il fondo Cinéma du Monde del CNC. La distribuzione è affidata in Italia a 01.