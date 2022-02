Fratoianni difende Ranucci: "Chi lo attacca è allergico al giornalismo d'inchiesta"

globalist

10 Febbraio 2022 - 19.26

La violenta bufera su Sigfrido Ranucci e i messaggi che ha inviato al forzista Andrea Ruggeri è in pieno corso: sono tanti i giornalisti e politici che hanno difeso il conduttore di Report, accusato dalla destra di aver minacciato Ruggeri, accusa dalla quale Ranucci si difende strenuamente dicendo di aver usato un linguaggio forte perché toccata anche la sua famiglia.

Sulla questione è intervenuto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, che ha dichiarato: “Ho la netta impressione che dietro alla furibonda crociata contro Sigfrido Ranucci, ci sia invece da parte di alcuni esponenti politici un’allergia profonda verso il giornalismo d’inchiesta. E quindi si cerchi o si crei un pretesto per dare una lezione a tutte quelle trasmissioni scomode che ci sono, per fortuna, nel servizio pubblico tv. Un tentativo che occorre respingere con decisione.”

“Mi aspetto ora che i vertici della Rai – conclude il leader di SI – come risposta a questi attacchi aumentino gli spazi e le occasioni per tutte quelle trasmissioni e per quei giornalisti con la schiena diritta che sono orgoglio di quell’azienda.”