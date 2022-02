Sanremo, il fuori-onda di Sabrina Ferilli: "Morandi fa il pezzo di m...."

globalist

6 Febbraio 2022 - 12.33

Preroll

Sanremo, Sabrina Ferilli contro Gianni Morandi? Un fuori onda ‘pizzicato’ che circola sui social e che sta sollevando un polverone su Twitter.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Riguarda Sabrina Ferilli, co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo, che ieri sera prima della consegna dei premi, ha detto (almeno così si sente seppur non chiaramente) “Morandi fa il pezzo di merda”.

Middle placement Mobile

Non è chiaro a chi si sarebbe rivolta la Ferilli, ossia chi fosse l’interlocutore con cui parlava dietro le quinte. Ma sta montando la polemica per un possibile screzio. Nella clip che circola, l’audio sembra coincidere con il momento in cui Amadeus aveva chiamato l’attrice sul palco per la consegna dei premi della critica, ma Ferilli non era apparsa.

Dynamic 1

La spiegazione di Amadeus in conferenza stampa è stata che la Ferilli era inciampata in un cavo e ne ha dette di tutti i colori. Ma non sembra così dall’audio.

RAGA SECONDO ME LA FERILLI HA DETTO: "DAVANTI FA IL PEZZO DI MERDA" RIFERITO AD AMADEUS #Sanremo2022 #ferilligate https://t.co/2J2V1W8HGc — Sarasmovingcastle💐 (@Sarasmovingcas1) February 6, 2022

Ferilli Gate alle 3 di notte e io che vado a recuperare subito uno dei video incrimanati #Sanremo2022 pic.twitter.com/PcfrjBesAe — trashbiccis (@trashbiccis) February 6, 2022