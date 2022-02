Sanremo, ha chi ha detto pezzo di m.... Sabrina Ferilli? Lo staff getta acqua sul fuoco e lei: "Amadeus ti voglio bene"

globalist

6 Febbraio 2022 - 21.29

Sanremo il il fuori onda di Sabrina Ferilli, a chi ha detto pezzo di m….?

In giornata le ipotesi e in serata le smentite: è stata solo una imprecazione sfuggita alla Ferilli mentre dal camerino tornava sul palco nei minuti finali della serata: sul suo cammino si è trovata davanti un ostacolo che prima non c’era, probabilmente un cavo, per cui ha rischiato di inciampare. Solo un attimo di stanchezza – viene spiegato – nulla che si riferisca alle persone presenti, impegnate, come la stessa Ferilli, dal primo pomeriggio nel teatro Ariston per la finale del festival.



Grazie Amadeus ti voglio bene

“Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e Sanremo, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene”. Questo il post pubblicato dall’attrice su Instagram.

E poche ore dopo la stessa Ferilli torna sull’argomento con un altro post, sempre su Instagram. – “Ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate: chi più di me potrebbe sapere? #Sanremo2022”. E assieme alla frase la Ferilli invia una serie di scatti che la ritraggono sorridente sul palco dell’Ariston, mano nella mano con Amadeus, abbracciata al conduttore e al figlio Josè in prima fila.