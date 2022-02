Serena Bortone, gaffe con Michele Bravi: domanda scomoda sull'incidente che ha sconvolto la vita del cantante

globalist

4 Febbraio 2022 - 19.43

Gaffe per Serena Bortone, giornalista conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’, che nel corso della sua intervista a Michele Bravi, cantante in gara a Sanremo con Inverno dei Fiori, ha posto una domanda molto delicata su un tema spinosissimo che tocca il cantante molto vicino.

Per chi non lo sapesse, nel 2018 Michele Bravi è stato coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita una donna: una vicenda giudiziaria che si è chiusa nel 2020 con la richiesta di patteggiamento, accolta, ma soprattutto psicologica per il cantante, che si è chiuso in sé stesso e non si è fatto vedere per due anni. Solo dopo la fine del processo Bravi è tornato a fare musica, raccontando sempre con molta riluttanza cosa è successo in quel periodo.

Per questo Bortone, che chiede in maniera netta e senza filtri ‘come l’hai affrontato?’ riferito all’incidente fa cambiare faccia a Bravi, che però mantiene il suo aplomb e risponde: “L’ho affrontato parlando solo di musica, il resto penso vada affrontato con una maggiore profondità”.

