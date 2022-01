Nanni Moretti su Berlusconi al Quirinale: "Non è divisivo, è squalificato e indecoroso"

globalist

21 Gennaio 2022

Berlusconi al Quirinale, la proposta è indecente. E va detto senza mezzi termini.

Nanni Moretti contro l’ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale. Il regista ha postato sul suo profilo Instagram una foto del suo film ‘Il Caimano’ ed ha scritto: “‘Berlusconi è troppo divisivo’, dicono in molti. No, la cosa è più semplice: un personaggio così squalificato e indecoroso non può diventare presidente della Repubblica”.

Intanto Brugnaro temporeggia

“Noi facciamo parte del centrodestra, abbiamo 32 grandi elettori, abbiamo fatto un’assemblea e approvato documento all’unanimità: diamo il nome di Berlusconi e aspettiamo che lui sciolga la riserva”.

Così il presidente di Coraggio Italia e sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, parla della prossima elezione del presidente della Repubblica, questa mattina a ’24 mattino’ su ‘Radio24’.

“Non abbiamo un piano B, il salame si taglia a fette, diciamo una cosa alla volta. Noi siamo sul presidente Berlusconi. Se vorrà candidarsi avrà i nostri voti, poi sarà lui a decidere se ha i numeri o no. La decisione è in mano a Berlusconi, se sciogliere o meno la riserva lo deciderà lui, e non serve fargli nessuna fretta”, conclude Brugnaro