Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, fine della favola: la coppia si separa dopo 10 anni

18 Gennaio 2022

Dopo 10 anni, il matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è giunto al capolinea. Lo ha comunicato la stessa ex coppia in un comunicato, dove scrivono: “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

Non si conoscono i motivi della crisi, anche se da qualche tempo i followers avevano notato un allontanamento della coppia (ed erano arrivate puntualmente le smentite): nessun post insieme su Instagram e pochissime, anzi quasi nessuna, uscita insieme, a partire dalle recenti vacanze natalizie, che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso separati.

Sembra che lui abbia raggiunto il gruppo giusto il giorno di Natale per aprire i pacchi insieme con le bambine, ma subito dopo la coppia si sia nuovamente divisa. Il motivo era ancora quello di meditarci sopra un po’, prima di prendere la grande decisione. Ma il rientro alla normalità non ha portato alla tanto sperata riappacificazione: Michelle e Tomaso hanno deciso di proseguire per strade diverse, cercando di tutelare più possibile la serenità delle figlie.